5日15時45分、東証REIT指数先物期近2026年6月限は前日清算値比7.5ポイント安の1747ポイントで取引を終えた。出来高は478枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1751.79ポイントに対しては4.79ポイント安。 株探ニュース