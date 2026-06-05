巴工業 [東証Ｐ] が6月5日大引け後(16:00)に業績・配当修正を発表。26年10月期の連結経常利益を従来予想の57.7億円→60億円(前期は54億円)に4.0％上方修正し、増益率が6.8％増→11.1％増に拡大し、従来の6期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の72円→76円に増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 通期の売上高につきましては、機