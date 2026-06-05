大和コンピューター [東証Ｓ] が6月5日大引け後(16:00)に決算を発表。26年7月期第3四半期累計(25年8月-26年4月)の連結経常利益は前年同期比52.3％減の2億1300万円に大きく落ち込み、通期計画の2億8100万円に対する進捗率は5年平均の81.9％を下回る75.8％にとどまった。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した5-7月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比60.5％減の68