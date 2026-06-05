俳優の小関裕太（30）が5日、大阪市内でミュージカル「レッドブック〜私は私を語るひと〜」（27〜30日、森ノ宮ピロティホール）への取材会を開いた。19世紀、保守的だったロンドンを舞台に、社会の偏見と闘いながら自分らしく生きる道をみつけるヒロイン、アンナ（咲妃みゆ）と生真面目な新米弁護士ブラウン（小関）が繰り広げるラブコメディー。2018年に韓国で初演された作品で、今回が日本初演となる。すでに東京公演を終