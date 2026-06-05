◇交流戦オリックス―広島（2026年6月5日マツダ）オリックスの宮国凌空投手（20）が試合前練習に合流した。5月5日に支配下選手として契約した同投手は8日の日本ハム戦（京セラドーム）にプロ初登板で初先発し、3回2失点で降板。翌9日に出場選手登録を抹消されていた。