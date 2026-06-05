「１票の格差」が最大２・１０倍だった２月の衆院選は、投票価値の平等を求める憲法に違反するとして、弁護士グループが秋田県内の選挙区における選挙の無効（やり直し）を求めた訴訟で、仙台高裁秋田支部（小川直人裁判長）は５日、「合憲」と判断し、請求を棄却した。原告は上告する方針。二つの弁護士グループが全国１４の高裁・高裁支部に提訴した訴訟で、判決は１１件目。いずれも「合憲」と判断されている。判決では、