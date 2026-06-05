◇MLB ダイヤモンドバックス3×ー2ドジャース(日本時間5日、チェイス・フィールド)守備と正面衝突し負傷交代したドジャースのマックス・マンシー選手についてロバーツ監督が状態を明かしました。5回、2アウトランナーなしの場面で、ライト線へ打球を飛ばしたマンシー選手。イルデマロ・バルガス選手が捕球し1塁ベースを踏もうとした際に、入ってきたマンシー選手と正面衝突。2人は地面にたたきつけられ、マンシー選手は着けていた