お笑い芸人の小籔千豊（52）が5日、カンテレ制作のフジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演した。番組では、先月31日で嵐としての活動を終了した二宮和也が、ラストライブ翌日に街で買い物をしていた際、偶然相葉雅紀と遭遇したと明かした話題を取り上げた。この話題を受けて小籔は、「もう10年以上前やから、時効なので、いいと思う」と前置きした上で、自身の“遭遇エピソード”を披露。東