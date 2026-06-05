キッチン雑貨を探すのが好きで、これまでいろいろ試してきたという、整理収納アドバイザー1級・クリンネスト1級でESSEベストフレンズ101メンバーの宮入京子さん。新しいものにひかれて使ってみるものの、気づけば10年以上使い続けているものもたくさんあるといいます。今回は、ほかの商品に浮気してみては「やっぱりこれがいい」と戻ってきた、愛用のキッチン道具を3つご紹介します。結局これに戻った、「タワー」のポリ袋エコホル