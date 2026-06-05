病気ではないが決して快調でもない……。年を重ねると増えてくる“なんとなく不調”に効く体操を、ごぼう先生が毎回ひとつ考案。体を動かして、不調を撃退しよう！■今週の体操は…暑熱順化にイス保険スクワット筋肉の約75％は水分で構成されていて、全身の水分を保持する「貯水庫」の役割もあります。筋肉量を増やして“貯水能力”を高めることで、脱水症状や熱中症のリスクを下げることにつながります。また筋肉を動かして発汗や