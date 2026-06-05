ログインで久保建英ら獲得株式会社コナミデジタルエンタテインメント（以下、KONAMI）は、基本プレー無料で家庭用ゲーム機、PC、モバイルで配信中の「eFootball」で、サッカーの祭典を記念した特別なキャンペーンを、4日から開始した。期間中、ゲームにログインするだけで、ワールドカップ北中米大会・日本代表の久保建英、アルゼンチン代表のリオネル・メッシ、スペイン代表ラミネ・ヤマルらが無料で獲得できる。サッカーの祭