夏場の猫ご飯で注意すべきこと4つ 夏場に普段と同じように猫のご飯を扱っていると、フードが傷んだり水が汚れたりして、体調不良につながる恐れがあります。ここでは、夏場の猫ご飯で気をつけたいポイントを紹介します。 1.長時間置きっぱなしにしない まず意識したいのが、長時間にわたって猫のご飯を置きっぱなしにしないこと。夏場は気温が高いため、猫のご飯が普段より早く傷みやすくなります。特にウ