TBSの佐々木舞音アナウンサーが5日、自身のインスタグラムを更新。28歳の誕生日を迎えたことを報告した。 【写真】パンダのかぶり物もお似合いですよ 「28歳！」と書き出し、テーブルに置かれたバースデープレートを前に、花束を抱えて笑みを浮かべる写真を掲載。「とりあえず、先日の健康診断で野菜が足りていないと言われたので積極的に野菜を摂ります！！」とつづり、食事に気をつけること