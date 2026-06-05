タレントの長嶋一茂、モデルの冨永愛、お笑いタレントのヒコロヒーが６日放送のＴＢＳ系「ＴＨＥシン世界サミット」（後３時）に出演する。冨永は５月に第２子の出産を報告後、初のテレビ出演となる。番組のテーマは「年上女性×年下男性」。年の差カップルが登場し、３人が禁断の質問もぶつけていく。◆出演者のコメント長嶋一茂「この収録で皆さんとお話して、『愛』を真剣に考えないといけないなと思いました。この人のため