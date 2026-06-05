ディズニー作品をモチーフにしたスイーツショップ「PATISSERIE ANNIVEL(パティスリー アニヴェル)」より、ディズニーキャラクターデザインの新作スイーツが登場！ディズニーキャラクターのかわいらしいデザインの新スイーツ「チーズタルト」や、『くまのプーさん』の世界観あふれる「ベイクドチョコレートサンド」などが発売されます☆ 大丸東京店「PATISSERIE ANNIVEL(パティスリー アニヴェル)」ディズニースイーツ2026年6