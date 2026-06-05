◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」隙間は５センチくらいだっただろうか。当時の職場だった港区の東京本社旧社屋。普段通り１階ホールからエレベーターに乗ると、職場に向かうべく「閉」ボタンを押した。ゆっくりと扉が閉じていく。その瞬間だった。扉と扉の間から指が出てきた。ほぼ映画「シャイニング」。叫ぶことさえできずに体をこわばらせていると、その指は強引に鉛色のドアをこじ開け始めた。やがて姿を現した指の主