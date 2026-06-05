◇プロボクシングWHO’sNEXTDYNAMICGLOVEonU−NEXTVol.44WBOアジア・パシフィック・スーパーライト級タイトルマッチ李健太《10回戦》富岡樹（2026年6月6日東京・後楽園ホール）WBOアジア・パシフィック（AP）スーパーライト級王者の李健太（30＝帝拳、11勝2KO1分け）が5日、都内で初防衛戦の前日計量に臨み、リミットの63・5キロで一発パス。挑戦者の同級2位の富岡樹（29＝角海老宝石、14勝5KO6敗2分け