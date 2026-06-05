騒音、駐車・駐輪、ペット、共用部の使い方--。集合住宅での近隣トラブルは、日常の小さな違和感から始まることが多い。なかでも「ごみ出し」は、曜日や時間、分別ルールが地域ごとにも細かく異なるため、非常に難しい問題のひとつだ。近年は外国人が暮らす賃貸マンションも珍しくない。言葉や生活習慣の違いから、ルールがうまく伝わらず、住民同士の摩擦につながるケースもある。一方で、「外国人だから」というだけで疑いの目を