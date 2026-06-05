西川きよしさん、西川ヘレンさん夫妻の息子で、タレント・俳優の西川忠志さんが自身のインスタグラムを更新。お風呂上がりの“筋肉ショット”を投稿しました。【写真を見る】【 西川忠志 】新たに “筋肉ムキムキボディ” 披露「お風呂上がりの一枚です！」ファン反響「にしかわきんに君やん」「ムキムキですね」「どないしはりました」西川さんは、「早めの帰宅今日は2回公演でした。ですので早目に帰れて家で晩御飯を食べま