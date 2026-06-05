５日の東京株式市場で日経平均株価（２２５種）は一時、前日終値から１６００円超下落した。終値は、８８２円５７銭（１・３１％）安の６万６５８８円１２銭だった。２日連続で下落した。前日の米株式市場では、米半導体大手の決算内容が嫌気され、ハイテク関連株の下落が目立った。流れを引き継いだ東京市場でも、日経平均への影響度が大きいＡＩ（人工知能）や半導体関連株が売られた。半導体関連企業の東京エレクトロン、ア