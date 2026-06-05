取材に応じる神戸の李承信＝神戸市ラグビーのリーグワン1部プレーオフ決勝（7日）に臨む神戸と東京ベイが5日、報道陣の取材に応じ、リーグワンとなって初優勝を狙う神戸で司令塔のSOを務める李承信は「抜群にいい雰囲気。後はやるだけ」と自信をのぞかせた。3季目のレニーHCはニュージーランド代表監督就任のため今季限りで退団となり、決勝が最後となる。李承信は「低迷時に来てチームを一から築いてくれた。恩返しがしたい」