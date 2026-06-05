「アイドルじゃない自分が想像できなくて」――9年半、瀬戸内を拠点にSTU48のエースとしてグループを牽引してきた石田千穂。5月31日、東京・Kanadevia Hallで開催された卒業コンサートで、彼女は最後のステージも涙ではなく笑顔で駆け抜けた。オープニング曲「Seventeen」。客席後方から現れた石田は、ファンたちがお金を出し合って製作したという白と淡いパープルの煌びやかなドレスに身を包んでいた。コンサート中盤、石田が長年