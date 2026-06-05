歌手の小林幸子（72）が5日、自身のXを更新。この日デビュー62年を迎えたことを報告し、デビュー時の写真を添えてこれまでの歩みを振り返った。TBS「歌まね読本」でグランドチャンピオンとなり、作曲家の古賀政男にスカウトされ芸能界入りした小林。「2026年6月5日！！デビュー満62年を迎えました」と記念日を迎えたことを報告した。「10歳でデビューして丸62年！写真は、デビューのきっかけとなったTBS『歌まね読本』にて