［ＷＯＲＬＤ ＣＵＰ ２０２６支える］４年に１度開催される世界最大級のスポーツの祭典であるＷ杯。大会や日本代表を支える人たちの思いを紹介する。５２人の主審と８８人の副審選出１１日（日本時間１２日）に開幕するサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会のピッチ上で戦うのは選手だけではない。試合の流れを左右する判定を下す審判は、５０か国・地域から５２人の主審と８８人の副審が選出された。主審候補の