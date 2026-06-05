―［すこしドラマになってくれ〜いつだってアウェイな東京の歩き方］― ただ東京で生まれたというだけで何かを期待されるか、どこかを軽蔑されてきた気がする――。そんな小説家カツセマサヒコが“アウェイな東京”に馴染むべくさまざまな店を訪ねては狼狽える冒険エッセイ。今回の舞台は、巨大な団地がひとつの街を作る東陽町。チーズバーガー専門店という夢のような場所で、著者はメニューを前に何を思うのか。願いは今日も「す