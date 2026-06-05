ここ数年“弱小”呼ばわりされてきた2チームが明暗を分けている。どちらも2023年から25年まで3年連続シーズン100敗以上を喫したホワイトソックスとロッキーズだ。◆100敗続きだった両球団の対照的な歩みホワイトソックスは村上宗隆の活躍などもあり、ア・リーグ中地区で首位争いを繰り広げる好調ぶり。残念ながら村上は負傷者リスト入りしてしまったが、主砲の戦線離脱後も勢いは衰えていない。一方で、ロッキーズは今季も低