あくまで親善試合ではあるが、日本代表が2026W杯グループステージ初戦で対戦するオランダ代表は、3日に行われたアルジェリア代表との親善試合を0-1で落とした。当然ながらオランダ国内での評価は厳しい。『De Telegraaf』は本来もっと楽に勝てるゲームだったと振り返る。「アルジェリアに敗れたオランダは顔を赤らめて飛行機へ乗り込んだ。ダンフリースが不在だったとはいえ、20分以内にはリードを奪っておくべきゲームだった。ア