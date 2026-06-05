組織やチームで重要な意思決定を行うとき、メンバー一人ひとりが自分の利得や価値観にとらわれず、俯瞰的な視点から議論に関わることが求められます。 【写真を見る】「一歩引いて見る」だけで会議が変わる「VR三人称視点」が集団意思決定に与える影響【早稲田大学・岡山理科大学など】 しかし、それが容易でないことは、誰もが会議の場で実感したことがあるでしょう。「自分の意見を通したい」「相手の主張が気に食