昨夏にイプスウィッチ・タウンからチェルシーへ移籍した際、23歳のイングランド人FWリアム・デラップには2026W杯でのイングランド代表入りの期待もあった。イプスウィッチではエースとして2024-25シーズンにリーグ戦で12ゴール2アシストを記録してブレイク。その活躍からチェルシーへ引き抜かれることになり、イングランド代表ではハリー・ケインの後継者候補の1人と期待された。しかし、チェルシー1年目は怪我の問題などもあって