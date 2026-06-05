バイエルン・ミュンヘンが、フランクフルトに所属するドイツ代表DFナサニエル・ブラウンの獲得に接近しているようだ。ニュルンベルクでプロデビューを飾った後、2024年1月にフランクフルトへ加入したブラウンは、対人守備の強さや、縦への推進力、高いキック精度を武器とする左サイドバック。今季はブンデスリーガ22試合に出場し、3ゴール3アシストを記録した。今夏に開催される北中米ワールドカップのドイツ代表メンバーにも選出