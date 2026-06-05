MOTTERUは4日、IP68相当の防水防塵性能を備えたスマートフォン用の防水ケース2種を発売した。価格はどちらも3310円で、発売を記念したセールも実施する。 水に浮かぶ防水ケース（MOT-WPC04） 「MOT-WPC04」は、水中に落としても沈みにくい防水ケース。ケース背面に浮力を確保するクッションを搭載しており、水中に落とすなどの紛失のリスクを抑えている。 本体の大きさは1