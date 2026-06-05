旅のための服はあっても、「参拝のための装い」を考える機会はそう多くありません。ファッションは自己表現の手段であると同時に、その場所や時間への敬意を表すものでもあります。ユナイテッドアローズは今回、伊勢神宮崇敬会が運営する宿泊施設「神宮会館」との初の協業を通じて、“お伊勢まいり”という特別な体験に寄り添うアイテムを制作しました。Courtesy of UNITED ARROWS本コレクションは、参拝者および宿泊者に向けた限