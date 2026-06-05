ぐるなびは4日、飲食体験をパーソナライズするAIエージェント搭載アプリ「UMAME!（うまみー!）」で、気分に合った飲食店を提案する新機能の提供を開始した。 「UMAME!」は1月に正式ローンチされたアプリで、3月には英語版がリリースされた。新たに提供が始まった機能は、すぐにお店を決めたいシチュエーションで、お店探しの時間を大幅に短縮するもの。 「誰」「気分」「目的