◆プロボクシング▽スーパーフライ級（５２・１キロ以下）１０回戦ユーリ阿久井政悟―ローリンツ・ビアソン（６日、後楽園ホール）元ＷＢＡ世界フライ級王者・ユーリ阿久井政悟（３０）＝倉敷守安＝の再起２戦目の計量が５日、都内で行われ、ユーリ阿久井は５２・１キロ、対戦相手のフィリピンフライ級１３位のローリンツ・ビアソン（２４）＝フィリピン＝は５７・１キロでともに１回でパス。ユーリ阿久井は昨年３月に寺地拳