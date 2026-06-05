プロデューサーの秋元康氏（６８）が、昨夏に難関国家資格を取得したと明かした。４日深夜に放送されたＴＯＫＹＯＦＭ「ＴＯＫＹＯＳＰＥＡＫＥＡＳＹ」（月〜木曜・深夜１時）にタレントのタモリと出演し、濃密なトークを約１時間繰り広げた。ウイスキーの話題で盛り上がったあと、秋元氏はタモリに「今はもうヨットはやってないんですか？」と聞き、「ヨットはもうやってないね」とタモリ。秋元氏は「僕ね、去年の夏、