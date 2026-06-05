デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」が話題の4人組グループ・モナキが、7月4日よりTBSラジオでレギュラー番組『ラジオやで☆モナキやねん☆しらんけど』を担当する。【写真】4人でハート！笑顔弾けるモナキモナキは、純烈のリーダー・酒井一圭がオーディションを実施し、応募者約1000人の中から選び抜かれた、じん、サカイJr.、ケンケン、おヨネの4人で結成されたグループ。4月にリリースしたデビュー曲「ほん