◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島―オリックス（５日・マツダスタジアム）オリックス・宮国凌空（りく）投手が５日、広島戦が行われるマツダスタジアムでの試合前練習に合流した。愛知・東邦から２３年の育成ドラフト３位で入団し、プロ３年目の今季は開幕からファーム・リーグで好投。５月７日に支配下選手として公示され、翌８日の日本ハム戦（京セラドーム大阪）ではプロ初登板初先発で３回２失点と大器の片りんを見せ