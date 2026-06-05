北朝鮮による拉致被害者・横田めぐみさんの父・滋さんの命日に、横浜・みなとみらいで、めぐみさんの写真展が開かれました。5日、みなとみらいの商業施設では、拉致被害者・横田めぐみさんの父・滋さんが、生前撮影した家族の写真などが展示されました。滋さんが亡くなって6年になる5日、めぐみさんの幼い頃の写真や旅行先での写真などが展示され、解決していない拉致問題の風化を防ぐため、多くの人に伝えるために開かれました。