ボーイズグループNEXZ（ネクスジ）が、アリーナツアーの大阪城ホール公演を控えている。5月30日と31日には国立代々木競技場第一体育館で初のアリーナツアー「NEXZ LIVE TOUR 2026 Hellmate」の東京公演を開催し、2日間で2万人を動員した。その勢いを大阪につなげ、12日と13日にコンサートを開催する。東京公演では、3枚目ミニアルバムの収録曲「Legacy」で幕を開け、ロック＆ダークスタイルにアレンジしたステージを披露した。また