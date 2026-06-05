カシオ計算機は6月5日、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の「VIRTUAL G-SHOCK」プロジェクトの一環として、写真を活用したブロックチェーンゲーム「SNPIT」とコラボレーションすると発表した。6月17日から、「G-SHOCK」の世界観を表現した限定カメラNFT「G-SHOCKカメラ」を生成するためのNFTアイテム「G-SHOCKミントスクロール」を販売する。「G-SHOCK」×「SNPIT」コラボレーション「VIRTUAL G-SHOCK」は、2023年から展開しているプロジ