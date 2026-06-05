2026年4月から放映されている、新菱冷熱工業のCM「私たちは新菱冷熱です」合同説明会篇に、小日向星一が男性社員役として出演している。就活生役には弟の小日向春平。大河ドラマ『青天を衝け』（NHK、2021年）ではリアル兄弟役を演じた二人の再共演が心地よい。2018年には、父・小日向文世との初共演が話題になった、小日向星一の魅力とは？“イケメン研究家”加賀谷健が解説する。◆空調的声色のナレーション力何て澄んだ