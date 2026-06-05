テレ朝Podcast『ウエストランド井口と吉住の孤独アジト』が、YouTube・Spotifyなどで配信中。「孤独」を笑い飛ばし、1人で強く生きるウエストランド井口さんと吉住さんの本音がリスナーの心に刺さり、7月4日にはリアルイベント「孤独アジトpresents 独祭」が開催されるなど大きな反響を呼んでいます。このたび女子SPA！では、吉住さんに独占インタビューを。後編では吉住さんのピン芸人としてのスタンスや「孤独」への向き合い方つ