「在宅フリーランスって、忙しさを理解してもらいにくいと感じます。私は義父母から『家で仕事してるんだから、自由でしょ』と言われるたび、腹が立っていました」そう話すのは、在宅フリーライターの村下ゆきさん（仮名・37歳）。ゆきさんは在宅ワークであることを理由に、義父母から頼みごとを押し付けられていました。◆“在宅ワーク＝自由”と思い込む義母の頼みごとが苦しかったゆきさんは、バツイチの夫と2年前に結婚し