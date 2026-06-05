東風汽車が開発した水素燃料電池。（武漢＝新華社記者／龔聯康）【新華社武漢6月5日】中国で水素燃料電池車（FCV）の市場化が進んでいる。自動車大手の東風汽車集団によると、同社が市場投入した水素車は5月時点で累計9200台を超え、国内シェアは約3割で業界首位となった。同社は49トン級大型トラック、軽トラック、バス、清掃車、乗用車など幅広い水素車を展開している。全国40以上の都市で運行され、幹線物流や港湾・