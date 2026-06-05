３日、リュブリャナ市庁舎前に止まるスマート配送ロボット。（リュブリャナ＝新華社配信）【新華社リュブリャナ6月5日】中国企業が開発したスマート配送ロボットが3日、スロベニアの首都リュブリャナの街に登場した。スロベニア郵便はロボット導入によって「ラストワンマイル」の配送コストや人手不足という問題を解決し、環境に優しくスマートな物流の高度化を推進する。３日、リュブリャナの旧市街で荷物を運ぶスマート配送