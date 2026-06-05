暑さが増すこれからの季節にぴったりな「レモンフェア」が、北海道外唯一の直営カフェ「イシヤ日本橋」で開催されます。2026年6月9日（火）から8月31日（月）までの期間限定で、レモンの爽やかな香りや酸味を楽しめるパンケーキやパフェ、ドリンクが登場。見た目も涼やかな限定メニューで、夏ならではの特別なカフェタイムを楽しんでみませんか♡ 夏を彩るレモンフェア限定メニュー 今回のレモンフ