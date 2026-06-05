現在、日本でもNetflixで連日TOP10入りを果たしている『素晴らしき新世界』。『ザ・グローリー〜輝かしき復讐〜』での強烈な悪役イメージが強かったイム・ジヨンが、本作ではコミカルなラブロマンスから繊細な感情表現までを自在に操り「演技の振り幅がすごい」と話題沸騰中！本記事では、そんな演技派の新たな魅力に沼落ち必至！『素晴らしき新世界』ほか、『ザ・グローリー〜輝かしき復讐〜』、『オク氏夫人伝 -偽りの身分 真実