日本テレビ系『沸騰ワード10』などで“伝説の家政婦”としても親しまれるタサン志麻さんが5月30日、自身のYouTubeチャンネルを更新。市販のカレールウを使ったオリジナルのカレーレシピを紹介した。【動画】「見たことのないカレー」「新鮮です〜！」市販のルウを使ったカレーのオリジナルレシピを紹介する志麻さん◆玉ねぎは甘さを出すためにじっくり炒める同チャンネルでは、毎週のようにさまざまなジャンルのレシピを展開中