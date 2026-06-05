東京証券取引所5日の東京株式市場の日経平均株価（225種）は続落した。高値圏で推移している相場への警戒感などから、利益確定の売り注文が優勢となった。下げ幅は一時1600円を超えた。終値は前日比882円57銭安の6万6588円12銭。東証株価指数（TOPIX）は2.76ポイント安の3949.09。出来高は約22億2895万株だった。