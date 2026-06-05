“優勝”を目標に掲げる森保ジャパン。その行く手に立ちふさがる初戦の相手、強豪オランダにFNNが取材に入りました。人口約1,800万人。国土は九州とほぼ同じで決して“大国”ではないオランダですが、訪ねたスポーツバーでまず驚かされたのは、男性たちの身長の高さでした。実はオランダは平均身長が世界で最も高い国。男性は183.8cm、女性は170.4cmと、日本より平均で10cm以上高いというデータがあります。この“高さ”に加え“フ